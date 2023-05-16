"تعليم القاهرة" تعلن جاهزيتها لماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية

تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى مدير عام المديرية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني ( دور أول) للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، والمقرر انطلاقها غدًا الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/١٧، حيث ويؤدى (٢٠٠٨٤٤) طالبا وطالبة امتحاناتهم غداً أمام (٧٦٨) لجنة .

وأوضح مدير المديرية، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالإدارات التعليمية ال٣٣ من (نظافة ؛ تعقيم ، تطهير ، فرش ، تهوية ؛ إضاءة ) مع مراعاة الديسكات للمرحلة العمرية .

وأكد موسى الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الهدوء التام والراحة النفسية للطلاب لأداء الامتحانات فى يسر، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب.

كما شدد على منع حيازة التليفون المحمول أو أى من أجهزة الإتصال أو التقنية الحديثة للمراقبين والطلاب، وعدم منع أى طالب من أداء الامتحان.

وأشار موسى، إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان الامتحانية ، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية .

وأكد انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وربطها بالإدارات التعليمية ال٣٣ على مدار اللحظة والتدخل الفورى فى أى موقف، وصرح " موسى" أن الامتحانات تكون وفقا للجداول المعلنة ، فى الفترة من الأربعاء الموافق (٥/١٧ : ٢٠٢٣/٥/٢٣).

يؤدى الطلاب غدًا الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/١٧ امتحان اليوم الأول فى مادة اللغة العربية والخط ، بينما يؤدوا الإمتحان يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/١٨ فى مادتى الدراسات والتربية الدينية ، السبت الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٠يؤدوا الامتحان فى مادتى الجبر والإحصاء ، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

ويؤدي الطلاب الامتحانات الأحد الموافق ٢٠٢٣/٥/٢١ الإمتحان فى مادة اللغة الأجنبية، فيما يؤدي الطلاب يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٢ الامتحان فى مادتى الهندسة والتربية الفنية.

وتختتم أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٣ ويؤدي الطلاب الامتحان فى مادة العلوم.

وأوصى موسى مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمتابعة الجيدة والمرور اليومى على اللجان الامتحانية وتذليل كافة العقبات ووضع مصلحة الطالب فى المقام الأول، وأخيرًا حث أبنائه الطلبة على الالتزام والمراجعة الدقيقة والهدوء النفسي، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والتميز.