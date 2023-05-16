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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

برلمانية تطالب بإطلاق إستراتيجية تنمية شاملة للحماية الاجتماعية

النائبة رشا كليب،
النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب
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أكدت رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية وجود قطاع للحماية الاجتماعية في مصر، يعمل على تنفيذ سياسات جديدة للحماية الاجتماعية في مصر، ويتم مراقبته محاسبته من أجل المواطن .
جاء ذلك فى كلمتها بجلسة العدالة الانتقالية بالحوار الوطنى،  اليوم الثلاثاء مؤكدة على ضرورة إعادة سياسات الحماية الاجتماعية في مصر مع  توحيد الجهود المبذولة وتنفيذها بآلية إلزامية.

ولفتت إلى أن هذه السياسات الجديدة تتحقق من خلال  إطلاق استراتيجية تنمية شاملة متكاملة للحماية الاجتماعية من خلال قطاع محدد للحماية الاجتماعية ومن خلاله يتم العمل على تنفذ السياسات ومحاسبة القائمين عليه وفقا للدستور.

رشا كليب عضو مجلس النواب سياسات الحماية الاجتماعية قطاع محدد للحماية الاجتماعية