توافد النجوم لافتتاح مهرجان كان السينمائي.. صور

توافد عدد من نجوم السينما العالمية قبل قليل على مسرح المهرجانات، لحضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ76، والتي تستمر فعاليتها حتى 27 مايو الجاري.

وتتضمن نسخة المهرجان هذا العام تشكيلة أفلام جديدة لبعض المخرجين المخضرمين الذين لهم باعاً طويلًا مع السعفة الذهبية، بما فى ذلك مارتن سكورسيزى، ويس أندرسون، تود هاينز، كين لوتش، آكى كوريسماكى، نورى بيلجى جيلان، هيروكازو كوريدا، وآخرين.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم «Jeanne du Barry» للمخرجة الفرنسية ماوين، ومن بطولة النجم جونى ديب، الذى يعود للسينما بعد غياب دام 3 سنوات، بعد محاكمة التشهير الدرامية والمضطربة التى دارت بينه وبين زوجته الممثلة آمبر هيرد.

فى فيلمه الجديد، يلعب «ديب» دور الملك لويس الخامس عشر، فيما تجسد ماوين نفسها دور البطولة فى شخصية جين فوبرنييه، وهى امرأة شابة من الطبقة العاملة متعطشة للثقافة والمتعة، وبفضل ذكائها وجاذبيتها لتسلق درجات السلم الاجتماعى واحدة تلو الأخرى أصبحت المفضلة لدى الملك لويس الخامس عشر غير مدرك لمكانتها كعاهرة، يقعون فى الحب بجنون ثم تنتقل جين إلى فرساى، حيث أثار وصولها فضيحة وصل صداها إلى المحاكم.

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