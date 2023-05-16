رئيس جامعة قناة السويس يبحث مع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية مطالب المواطنين

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس مساء اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد سامي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

تأتى الزيارة بهدف تقديم دعوة إلى رئيس الجامعة للمشاركة فى تدشين مبادرة "يوم للناس"؛ لفتح حوار مجتمعي لعرض وحل مشاكل ومطالب المواطنين في القطاع الصحي.

وقد أوضح الدكتور محمد سامي أن مبادرة "يوم للناس" تُعد أول مبادرة اجتماعية للفرع بعد موافقة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومن المنتظر أن يشارك فيها نواب المحافظة والقيادات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى تقديم الحلول الفورية لأية مشاكل مرتبطة بالمنظومة الصحية بشكل مباشر، بالتنسيق مع قيادات المنظومة الصحية بالهيئة، والتنفيذيين بالمحافظة.

ومن جانبه - رحب الدكتور ناصر مندور بالمشاركة في المبادرة، مشيراً إلى أن تضافر الجهود بين جميع القائمين على منظومة الصحة فى محافظة الإسماعيلية يدور حول محور واحد وهو تقديم خدمات صحية متميزة، لافتاً إلى أن محاولة رصد المشكلات الصحية، ووضع الحلول لها هدف تصبو إليه منظومة الصحة على مستوى الجمهورية، برعاية ودعم غير مسبوق من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رافق رئيس هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية أثناء الزيارة كل من الدكتور أحمد أبو الليل مدير المبادرات بفرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتورة مي صلاح والدكتور حسن كساب والدكتورة رضوى نور الدين .

جدير بالذكر أنه من المنتظر أن تنطلق فاعليات مبادرة "يوم للناس" فى 24 مايو الجاري.