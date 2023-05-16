وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ضيافة جامعة عين شمس

استقبل اليوم عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة بعثة من الخبراء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك لمراجعة سياسات التعليم العالي والذي يهدف إلى تطوير سياسات التعليم العالي من خلال قيام المنظمة بمراجعة شاملة لنظام وسياسات التعليم العالي بمصر، وتقديم تقرير بتوصيات لتعزيز سياسات التعليم العالي وربط مناهج التعليم بمتطلبات سوق العمل.

وجاء ذلك بحضور منى عبد العال الزاهري المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم، ريهام العطيفي امين عام مساعد قطاع التعليم والطلاب من جامعة عين شمس، هوفر اندريا، وآبي رعد لين، ونيري سيوفان من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يأتي ذلك في إطار تفعيل البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي قد تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به من قبل دولة رئيس الوزراء ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمنسق الوطني للبرنامج بمقر بالمنظمة بباريس في اکتوبر ۲۰۲۱

رحب عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالوفد مقدما نبذه قصيرة عن تاريخ قصر الزعفران الاثري وهو ما تم توثيقه في كتاب قصر الزعفران والذي تمت طباعته فى مطبعة الجامعة والتى تم تطويرها وتحويلها لمطبعة صديقة للبيئة مع الاهتمام بتقليل استخدام الأوراق هذا بالإضافة إلى مراحل الترميم التي مر بها بالاضافة الي متحف قصر الزعفران الذي تم افنتاحه منذ أيام بالقصر ويضم قطعا أثرية هامة لحقب تاريخية مختلفة وتم افتتاحه من قبل وزيري السياحة والآثار .

وتطرق سيادته الى مركز الابتكار وريادة الأعمال ال IHub كإستراتيجية ليكون مصدر للأفكار الجديدة والمستحدثة والمبتكرات والشركات الناشئة بالاضافة الى تناول مركز التوظيف والنجاح الذى حققه أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتطرق سيادته إلي مجهودات الجامعة في تحويل الحرم الجامعى الجديد للجامعة الى حرم صديق للبيئه وتقليل استخدام الأوراق وإعادة تدويرها.

وتناول وجود جامعة عين شمس فى اكثر من تقييم دولي وحصولها علي تقييم خمس نجوم في تصنيف QS وأن هدف جامعة عين شمس ليس التواجد فقط في التصنيفات العالمية وإنما نهدف لأن نكون من افضل ١٠٠ جامعة علي مستوى العالم.

وثمن أهمية الزيارة وارجع أهميتها إلى رغبة جامعة عين شمس في التعرف على تقييم المنظمات والمؤسسات الدولية ووجود نظرة أخرى على أنشطة الجامعة لتحقيق اقصى استفادة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب و لكي تستطيع الجامعة اعادة جدولة الاجندة الخاصة بها وأنه من دواعي سرورنا التعاون بين الجامعة وبين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتحدث عن الجامعات الأهليه وجامعة عين شمس الاهلية بالعاصمة الإدارية وكيف انها ستكون نقله كبيره في المجال التعليمي والتي سوف تركز على ربط التخصصات المختلفة ببعضها وان هناك أبحاث مشتركه بين كليات الطب والتمريض والأسنان والهندسة والحاسبات والمعلومات لمتابعة كل جديد وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

ورحبت غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة بوقد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤكدة علي اهتمام جامعة عين شمس بتطبيق وتوظيف التكنولوجيا فى كل جوانب الجامعة وتبنى الذكاء الاصطناعي وان الجامعة تنافس على مستوى دولى وعالمي خاصة فى تواجد عدد غير قليل من الطلاب وهذا هو التحدى الكبير الذي يواجه الجامعة وفى مجال الدراسات العليا يتم الاعداد لتأسيس دائرة تكنولوجية تضم أبحاث مختلفة فى تخصص محدد مثلا تكنولوجيا النانو.

وأبدت هوفر اندريا سعادتها بزيارة جامعة عريقة ومتميزة كجامعة عين شمس وقدمت الشكر للأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود علي الاستقبال مضيفة انه من دواعي فخرها ان تكون ممثلة للمنظمة في هذه الزيارة آملة ان تكون زيارة مثمرة أن تسفيد من تجربة جامعة عين شمس وقامت بتهنئة عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي افتتاح متحف قصر الزعفران.

فيما أثنت السيدة آبي رعد ليين على المعلومات القيمه التي ذكرها ا.د عبد الفتاح سعود عن هذه الجامعة العريقة والقصر الأثري.

كما أضافت نبذة عن تاريخ المنظمة ودورها والمسارات المختلفة لإستراتيجية التعليم وربط ما بين محتوى المقررات وسوق العمل.

وقام عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة باصطحاب الوفد في جولة بمتحف قصر الزعفران وبعدها جولة في مركز الابتكار وريادة الأعمال IHub .