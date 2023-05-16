صلاح خارج جائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2023

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2023.

وغاب الدولي المصري محمد صلاح عن القائمة رغم تسجيله 19 هدفا وصناعته 10 أهداف أخرى في الدوري الإنجليزي، فيما يتصدر النرويجي إيرلينج هالاند قائمة المرشحين بعدما حقق لقب الأفضل منذ أيام، من خلال رابطة النقاد الإنجليزيين.

وجاءت قائمة المرشحين لأفضل لاعب في إنجلترا 2023 كالتالي:

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

هاري كين (توتنهام)

بوكايو ساكا (آرسنال)

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)

مارتن أوديجارد (آرسنال).