بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية للشعب السوداني الشقيق

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف المحن والأزمات.

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار بورسودان محملتين بأطنانمن الشحنات الطبية المقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وفى سياق متصل تم سفر عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية، والمقرر عودتهم لاستئناف مهام عملهم بالقنصلية المصرية ببورسودان.

يأتى ذلك تأكيدًا على متانة الروابط التاريخية التى تجمع الشعبين المصرى والسودانى، وانطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية فى مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.