رئيس جامعة المنوفية يفتتح معرض الروبوتات والنظم الذكية المبتكرة

افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، معرض الروبوتات والنظم الذكية المبتكرة المقام ضمن فاعليات اليوم الثاني لمهرجان الاسبوع الثقافي البيئي العاشر للجامعة بحضور الدكتورة نانسي اسعد نائب رئيس الجامعة التعليم والطلاب والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمقام تحت شعار "المستقبل الأخضر.. والتحول نحو جامعة صديقة للبيئة".

حرص القاصد على تفقد جميع المشروعات المقدمة في المعرض والاستماع لكل فريق عمل علي حدي وأعرب عن أمله في أن يتحقق كل مشروع علي أرض الواقع ويجني ثماره المجتمع الخارجي مؤكداً أن المعرض يضم العديد من الأفكار المبتكرة التي تسهم في التحول الي الأنظمة الذكية ومسايرة التطور التكنولوجي والذي يشهده العالم الآن ويحقق خطة الدولة وتوجهاتها في الرقمنة والتحكم عن بعد مشيراً ان ما يميز الدول المتقدمة عن النامية هو تطبيقات الأنظمة الذكية المعتمدة على أدوات التكنولوجيا بالفعل ومؤكداً أن مصر بقيادتها وتوجهاتها تخطو خطاً سريعة وقوية نحو توطين وإستخدام التكنولوجيا والنظم الذكية وتطبيقاتها والمضي قدماً للتحول إلى الحكومة الإلكترونية على السواء.

ضم المعرض عشرة مشاريع من أهمها مشروع جرين ايجيبت والذي يهدف إلي تدوير المخلفات والآخر ابليكيشن وأدوات لمساعدة المكفوفين بطريقة ذكية والثالث مشروع الجراج الذكي واخر عن الإدارة الذكية للطرق والمنازل والإنارة الذكية عن طريق الحساسات وباستخدام الطاقة الشمسية ومشروع الروبوت كيدز والساعة الذكية لحماية الأطفال ومتابعتهم من قبل أولياء الأمور والمدرسين قدم المشاريع طلاب وطالبات كليتي الحاسبات والمعلومات وكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، حضر الافتتاح عدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء الهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة.

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