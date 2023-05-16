تخصيص نحو 20 مليون جنيه لرصف 6 شوارع بحي عامرية أول بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

أضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم تخصيص نحو 20 مليون جنيه لرصف 6 شوارع رئيسية بنطاق حي عامرية أول خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري؛ موجها مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، لافتا إلى أنه تم انجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة 50 % حتى الآن.

من جانبها، أشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه من المقرر رصف 6شوارع بنطاق حي عامرية أول خلال العام الجاري وهي: (طريق الكرنك- استكمال طريق توشكي- شارع سنترال مساكن العرايس- قطاعات متهالكة بطريق النهضة- متفرعات شارع مسجد النور- شارع متفرع من منطقة التفتيش)، مضيفة بأن تم التنسيق مع حي العامرية أول برئاسة موسى رئيس الحي لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً والتي كثرت منها شكاوى المواطنين.