ads
الثلاثاء 16 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة أمام فيوتشر في الدوري

سموحة يستضيف فيوتشر على ملعب استاد الإسكندرية

أحمد سامي يعلن تشكيل
أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة أمام فيوتشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء فيوتشر، والمقرر إقامته في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة رقم ٢٨ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

وجاء تشكيل سموحة كالآتي :

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: أحمد حكم، محمد المغربى، شريف رضا، أحمد جمال.

خط الوسط: محمود حليمو، مالك بعيوى، صديق أوجولا، أحمد مصطفى، مصطفى سعد ميسى، حسين فيصل.

خط الهجوم: بنجامين بواتينج.

والجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز العاشر برصيد ٣٣ نقطة ،بينما فيوتشر في المركز الثاني برصيد ٥٠ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

سموحة فيوتشر تشكيل سموحة لمباراة فيوتشر أحمد سامى الدوري الممتاز