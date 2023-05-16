أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة أمام فيوتشر في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء فيوتشر، والمقرر إقامته في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة رقم ٢٨ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

وجاء تشكيل سموحة كالآتي :



حراسة المرمى: الهانى سليمان.



خط الدفاع: أحمد حكم، محمد المغربى، شريف رضا، أحمد جمال.



خط الوسط: محمود حليمو، مالك بعيوى، صديق أوجولا، أحمد مصطفى، مصطفى سعد ميسى، حسين فيصل.



خط الهجوم: بنجامين بواتينج.

والجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز العاشر برصيد ٣٣ نقطة ،بينما فيوتشر في المركز الثاني برصيد ٥٠ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .