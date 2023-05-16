برلماني يطالب وزارة التضامن بالاستعانة بشباب الجامعات في برامجها

قال النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وزارة التضامن الاجتماعي يجب أن تستعين بشباب الجامعات في برامجها، متابعا: "كنا نناقش قضية برنامج تكافل وكرامة، ووجدنا أن هناك عجز كبير لموظفي البرنامج في المحافظات، ووجدنا أيضاً أنه لا يوجد عدد كبير يستطيع أن يعمل استبيان في المحافظات حول مستحقي الدعم".

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة العدالة الإجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني والتى تناقش "برامج الحماية الاجتماعية .. الوضع الراهن والتطورات الجديدة".

وتابع: "للتغلب على تلك المشكلة لابد ان نستعين بشباب الجامعات في إجراء الاستبيان، وهناك اللجان الاجتماعية داخل اتحادات الطلاب و أكثر من ٥٥٠ نشاط موجود في الجامعات الخاصة والحكومية، ووزارة التضامن الاجتماعي لابد ان تستفيد من الشباب بالجامعات في برامجها".

وطالب النائب أحمد فتحى، من المشاركين في الجلسات النقاشية من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، بضرورة تحديد توصياتهم ومتطلباتهم من مجلس النواب، والسلطة التنفيذية، ومجلس أمناء الحوار الوطني، متابعا: "ستستمعون خلال الجلسات المقبلة لصوت الشباب المصرى الواعى".