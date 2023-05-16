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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

المستشار حنفي جبالي يلتقي رئيس جمهورية أذربيجان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، في إطار زيارته الرسمية لجمهورية أذربيجان تلبيةً لدعوة رئيسة البرلمان الأذري.

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة والمستويات بما يتناسب مع العلاقات التاريخية الراسخة والذي تُوج بالزيارة التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أذربيجان مؤخراً، مؤكداً على حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع أذربيجان في كافة المجالات.


من جانبه، أعرب إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان عن بالغ تقديره للعلاقات التي تربط أذربيجان بمصر مؤكداً على تقديرة للزيارة التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مؤخراً إلى أذربيجان والتي أعطت دفعة نوعية للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

جمهورية أذربيجان رئيسة برلمان أذربيجان السيد إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان