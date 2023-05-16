بيطري الشرقية ينظم قافلة مجانية بقرية موسى عمران بالزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، ضرورة الاستفادة من القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر احتياجًًا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة ، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية (إدارة الحسينية البيطرية) قامت بالمشاركة مع كلية طب بيطرى الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة فى قافلة طبية بيطرية شاملة بالمجان بقرية موسى عمران مركز الزقازيق وتوابعها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادتها ولتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت برش 250 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 100 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية .. وعقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية أبقار – جاموس و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو.