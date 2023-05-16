الدوري الممتاز.. المقاولون يتقدم بثنائية على الحرس في الشوط الأول

تقدم فريق المقاولون العرب بهدفين دون رد في الشوط الأول علي فريق حرس الحدود، في المباراة التي تجمعهما على استاد حرس الحدود (المكس) في الأسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح أهداف اللقاء فريق المقاولون عن طريق اللاعب محمد سالم في الدقيقة السادسة، وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب جون أوكولي في الدقيقة 44 من أحداث الشوط الأول.

ويبحث فريق المقاولون العرب عن أول انتصار له بعد الفترة الأخيرة، حيث إنه لم ينتصر في آخر عشر مباريات في الدوري الممتاز.

ويحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس برصيد 37 نقطة من 27 مباراة، بينما فريق حرس الحدود بالمركز الأخير برصيد 16 نقطة من 25 مباراة في بطولة الدوري الممتاز.