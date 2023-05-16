نائبة التنسيقية تطالب بتعظيم سياحة اليخوت في مصر

أكدت النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقيه شباب الأحزاب، وكيل لجنة السياحة بالشيوخ على أهمية سياحة اليخوت ودورها في تعظيم إيرادات القطاع في ظل توجه عدد كبير لها.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة النقاشية الثانية للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني"، والتي جاءت بعنوان "وسائل التحفيز الاستثماري السياحي بكافة أشكاله".

واردف سعيد:" البحر المتوسط به ٢٠٠ الف يخت نصيب مصر منهم ٥٠٠ يخت فقط وهذا يرجع لمجموعة من التحديات تتمثل في صعوبة إصدار التصاريح والإجراءات".

وتابعت امين سر التنسيقية أن السائح لا يريد تضييع الوقت في ظل وجود دول اخرى لديها منظومة سريعة تصدر التصاريح اونلاين بشكل رقمي لذلك يجب وضع هذه الأمور في الاعتبار.

واستطردت وكيل سياحة الشيوخ أنه يجب النظر لإشكالية التفتيش الجمركي واصفة إياه بالطارد، منوهة أيضا إلى أزمة عدم وجود خدمات لوجستية.

وفي نهاية حديثها طالبت سعيد بضرورة إصدار نظام رقمي وشباك واحد يتيح سهولة صدور التصاريح، مع ضرورة إقامة معرض دولي لليخوت خاصة أن هذه السياحة من الأنواع الهامة .