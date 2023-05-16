ممثل شباب مصر يطالب بوضع خطط لإحكام السيطرة على المجمعات الاستهلاكية

وجه محمد خالد عبد اللطيف ، ممثل كيان شباب مصر بجلسة الحوار الوطنى، الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطنى على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة فى جلسات الحوار.

وأضاف محمد خالد ، خلال كلمة له فى ثانى جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى تحت عنوان تحت عنوان" برامج الحماية الإجتماعية، الوضع الراهن والتطورات الجديدة"، أن هناك مشكلتين من أهم المشاكل أولها ضعف قيمة المعاشات وسوء حالة السلع التموينية التى يتم صرفها للمستحقين.

ولفت الى أنهم قدموا عدة مقترحات بشأن مشكلة ضعف قيمة المعاشات مثل موازنة القيمة الفعلية للمعاشات لنسب التضحم، مشيرا الى أنه على الرغم من الأدوات الموجودة التى يقرها القانون إلا أنها غير كافية وغير أدمية.

وطالب عبد اللطيف، بزيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بنسب مئوية سنوية، ووضع خطط وإجراءات يكون من شأنها إحكام السيطرة على المجمعات الاستهلاكية للتأكد من عدم بيع السلع خارج منظومة التمويل.