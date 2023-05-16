مايا دياب تطلق "طاقة إيجابية"

أطلقت المطربة اللبنانية مايا دياب أغنيتها الجديدة "طاقة إيجابية"، من كلمات وألحان محمد يحيى وتوزيع خالد نبيل ، وقد تم إطلاق الأغنية تزامناً مع الكليب المصور الخاص والذي حمل توقيع المخرج رجا نعمة وكعادتها، لم تخيّب مايا الظنون لناحية اختيارها الفني للأغنية التي تعتبر هيتاً صيفياً بامتياز، أو لناحية ابتكاراتها الإبداعية من حيث اللوكات والأفكار التي حملها الفيديو المصوّر.

تجدر الإشارة بأنه سيتم إطلاق ألبوم MyMayaV الذي سيحمل العديد من المفاجآت الفنية، وقد كانت مايا قد كشفت الأسبوع الماضي عن صورة الألبوم، حيث ظهرت بفستان أبيض ولوك معاصر لم يخل من بصمة مايا دياب المتميزة لناحية الموضة، بالرغم من جمال بساطته.

هذه الخطوة لما دياب تأتي بعد نجاحاتٍ عديدة لها خلال السنوات الماضية ، وتعاونات مع أهم النجوم العالميين مثل جيسون ديرولو عام 2014 وفرنش مونتانا عام 2018 ، كما ولها دلالاتها الخاصة لما تقدمه مايا من لون فني متجدد ومقترن بالتوجهات العالمية للموسيقى، مما جعلها محطّ أنظار في الشرق الأوسط كفنانة متجددة وإستثنائية، مثل ما صرح ألفونسو بيريز سوتو، رئيس الأسواق الناشئة لوارنر ميوزيك.

وكانت مايا قد عبّرت عن سعادتها بهذا التعاون واعدة جمهورها بمزيد من الموسيقى المتجددة والأعمال المميزة.