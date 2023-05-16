عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يطالب بتعديل قانون المسنين

قال الدكتور النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لدينا تجربة جيده وناجحة في الحماية وهو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، والذي استطاع أن يوفر ١٣ مليار جنيه للمواطنين الأكثر احتياجا، ومساعدة ١٥٠ ألف من المزارعين ، ومعالجة ٥ ملايين مواطن، بالإضافة إلى تقديم مساعدات غذائية استفاد منها أكثر من ٦ مليون مواطن وهى مبادرة كتف في كتف .

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أن ما ادي إلى نجاح التحالف الوطني هو امتلاكهم لقاعدة بيانات جيدة، لافتا إلى أن هناك مجتمع واعد وهو المجتمع الأهلى ويمكن أن يساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية ، ولذلك لابد من إزالة العقبات التى تواجه العمل الأهلى فى مصر.

وطالب عبد القوى ، بضرورة تعديل قانون ١٤٩ لسنة ٠١٩ ، لتخفيف الأعباء عن الجمعيات الأهلية، بما يتيح لهم دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، وكذلك تعديل قواعد صندوق دعم الجمعيات الأهلية.

كما طالب بضرورة تعديل قانون المسنين والذي يعانى منه ٧ مليون مواطن ممن بلغوا سن المعاش، مؤكدا أنهم يعانون أشد المعاناه ، حيث أنهم يتلقون مبالغ ضئيلة جدا ، ويحتاجون إلى المزيد من الدعم.

وشدد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن المرحلة المقبلة تحتاج المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتا إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تحتاج إلي زيادة الجهد من أجل الوصول إلي أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية خاصة في ظل ما تعانيه الوزارة من نقص في الموظفين الذين لا يستطيعون أن يقوموا بكل الأعمال داخل مبادرة تكافل وكرامه.