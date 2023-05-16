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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صور.. لجنة تحكيم كان السينمائي قبل افتتاح المهرجان

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
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حرصت لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي على التقاط الصور التذكارية قبيل ساعات قليلة من افتتاح النسخة الـ76، والتي تنطلق اليوم الثلاثاء وتستمر حتى 27 مايو.

ويترأس لجنة التحكيم المخرج روبن أستلوند، الحائز على السعفة الذهبية العام الماضي. وتضم لجنة التحكيم كلا من الممثلين بول دانو وبري لارسون، والمخرجة المغربية مريم توزاني، والممثل الفرنسي دينيس مينوشيه، وكاتب السيناريو والمخرجة البريطانية الزامبية رونجانو نيوني، والكاتب الأفغاني عتيق رحيمي، والمخرج وكاتب السيناريو الأرجنتيني داميان زيفرون، والمخرجة جوليا دوكورنو، الحائزة على السعفة الذهبية عام 2021 عن فيلمها "Titane".

وتمنح لجنة التحكيم السعفة الذهبية لواحد من 21 فيلما مشاركا في المنافسة، ويتم الكشف عن الجوائز في 27 مايو في حفل ختام المهرجان.

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مهرجان كان السينمائي افتتاح مهرجان كان السينمائي