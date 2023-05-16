صور.. لجنة تحكيم كان السينمائي قبل افتتاح المهرجان

حرصت لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي على التقاط الصور التذكارية قبيل ساعات قليلة من افتتاح النسخة الـ76، والتي تنطلق اليوم الثلاثاء وتستمر حتى 27 مايو.

ويترأس لجنة التحكيم المخرج روبن أستلوند، الحائز على السعفة الذهبية العام الماضي. وتضم لجنة التحكيم كلا من الممثلين بول دانو وبري لارسون، والمخرجة المغربية مريم توزاني، والممثل الفرنسي دينيس مينوشيه، وكاتب السيناريو والمخرجة البريطانية الزامبية رونجانو نيوني، والكاتب الأفغاني عتيق رحيمي، والمخرج وكاتب السيناريو الأرجنتيني داميان زيفرون، والمخرجة جوليا دوكورنو، الحائزة على السعفة الذهبية عام 2021 عن فيلمها "Titane".

وتمنح لجنة التحكيم السعفة الذهبية لواحد من 21 فيلما مشاركا في المنافسة، ويتم الكشف عن الجوائز في 27 مايو في حفل ختام المهرجان.

gettyimages-1490651576-594x594

gettyimages-1490654942-594x594

20230516_170553

gettyimages-1490649727-594x594

gettyimages-1490650724-594x594