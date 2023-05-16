ممثلة حزب الريادة: البنك الدولي رحب بتوسيع نطاق الإنفاق على الحماية الاجتماعية

قالت ماجدة محمود احمد عبد العال، ممثلة حزب الريادة، إن جميع شرائح المجتمع تدلوا بدلوها، مشيرة إلى أن تجربة برامج الحماية الاجتماعية نجحت في مصر بشكل كبير، بشهادة عدد من المنظمات الدولية، والتي أشادت بدور مصر في السعي نحو تحقيق الحماية الاجتماعية.

وأضافت خلال كلمتها في الجلسة الثانية للحوار الوطنى اليوم الثلاثاء تحت عنوان: «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، أن البنك الدولي رحب باتخاذ مصر خطوات بتوسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية، كما أن الأمم المتحدة ان تحسين جودة حياة المواطنين من خلال حياة كريمة نتج عنها تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية.

وطالبت بضرورة وجود قاعدة بيانات وشبكة تحول رقمي من أجل وصول الدعم لمستحقيه، وخصوصا في الريف، بالإضافة إلى ضرورة تقديم عدد من برامج التوعية للحد من الزيادة السكانية، بالاضافة الى محاولة تحسين دخل العاملين بالدولة خاصا في ظل التضخم الاقتصادي الذي يشهده العالم اكمل.

واقترحت بمساعدة المستفيدين من مبادرة حياة كريمة بالريف من خلال تقديم عمل مشروعات صغيرة، توزع بشكل عادل، لتسهم في زيادة الإنتاج.