الطب الشرعي يفحص جثة شاب توفي إثر سقوطه من علو بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول وفاة شخص إثر سقوطه من علو فى ظروف غامضة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من علو بمنطقة عمارات الأربعين الجديدة بمساكن عثمان مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين سقوط شخص من الطابق الرابع في ظروف غامضة مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.