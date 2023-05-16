السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات اعتبارًا من السبت

أعلنت هيئة السكة الحديد أنه فى إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة قررت الهيئة تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / منوف / الإسكندرية والعكس ، وخط بشتيل / إيتاى البارود / الإسكندرية والعكس بعربات تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر وذلك إعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023 بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية كالآتى :

إعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023 يتم الآتى :

تعديل تركيب قطار 119 إكسبريس ( القاهرة / منوف / الإسكندرية ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية.

وقطار 688 إكسبريس ( الإسكندرية / إيتاى البارود / بشتيل ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية.

وقطار 697 ركاب ( بشتيل / وردان ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية.

واعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 / 5 / 2023 يتم الآتى :

تعديل تركيب قطار 661 إكسبريس ( وردان / إيتاى البارود / الإسكندرية ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية.

تعديل تركيب قطار 118 إكسبريس ( الإسكندرية / منوف / القاهرة ) بتركيب عدد 8 عربات تهوية ديناميكية.