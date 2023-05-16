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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى الفريق أول مانوج باندا قائد الجيش الهندى.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الفريق  أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق أولمانوج باندا قائد الجيش الهندى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكرى وبحث آفاق التعاون المشترك ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والهندية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اعتزازه بالعلاقات العسكرية مع الهند وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أكد الفريق أول  مانوج باندا قائد الجيش الهندي، حرص بلاده على تعزيز دعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى كافة المجالات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أولمانوج باندا قائد الجيش الهندى القوات المسلحة الجيش الهندى