رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى الفريق أول مانوج باندا قائد الجيش الهندى.. صور

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق أولمانوج باندا قائد الجيش الهندى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكرى وبحث آفاق التعاون المشترك ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والهندية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اعتزازه بالعلاقات العسكرية مع الهند وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أكد الفريق أول مانوج باندا قائد الجيش الهندي، حرص بلاده على تعزيز دعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى كافة المجالات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.