محافظ قنا يتفقد مشروع محطة التحكم الأرضية للقمر الصناعي المصري "طيبة ١"

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، واللواء حمدي بدين مستشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، جولة ميدانية بمشروع محطة التحكم الأرضية للقمر الصناعي المصري " طيبة ١ " والتي تقع على مساحة ١٠ آلاف متر مربع، رافقهما اللواء علاء أبو دنيا مدير عام الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب مصطفي محمود عضو مجلس النواب والنائب محمد كمال موسى والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضوا مجلس الشيوخ، ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والكهرباء ، والاتصالات ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا .

قال محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية تقدم كافة أوجه الدعم لتنفيذ هذا المشروع القومى على أرض المحافظة ، لافتا أنه سوف يساهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة في كافة المجالات الإلكترونية ، لاسيما فى مجال رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات وتعزيز أداء القطاعات الحكومية ، كما سيؤمن للمواطنين اتصالات وخدمات إنترنت على مدار ٢٤ ساعة دون انقطاع فى جميع أنحاء مصر ويغطي بعض الدول العربية والأفريقية .