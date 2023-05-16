جولة تفقدية لرئيس جهاز 6 أكتوبر للقطاع الشرقى

تفقد اليوم الثلاثاء المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر و المهندسة حنان عبدالعظيم نائب رئيس الجهاز للقطاع الشرقى، مهندس راضى خليل ، عمرو الشهاوى معاونى رئيس الجهاز متابعة أعمال صيانة الطرق بالقطاع الشرقى “طريق مول مصر ، بعض الطرق بالحى الثالث والخامس بالتوسعات الشرقيه ”.

كما شملت الجولة بالمرور على محور الخمايل الرابط بين "محور ٢٦ يوليو والطريق الدائري- الواحات" ويبلغ طول المحور 9كم تقريبا ومن تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويفصل بين مدينة 6 أكتوبر و منطقة الجيزة الاستثمارية والذى تم تسليمة إداريا لجهاز المدينة ،وتم الاستجابة سريعا لشكاوى المواطنين لتعديل ارتفاع الأرصفة للحد من ظاهرة السير عكس الاتجاه والدوران للخلف بشكل عشوائي طبقا لما تم من تنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وذلك حرصا على مراعاة الرؤية البصرية تابع سيادته أعمال الزراعة الجارى تفيذها “بمنطقة التوسعات الشرقيه - وصلة دهشور الشمالية” والتى تشمل مغطيات تربة وعناصر مكملة لأعمال الزراعة بالإضافة إلى ما يتطلب الأعمال من شبكات رى بالتنقيط.

كما تم المرور على طريق الواحات ومتابعة تنفيذ كوبرى المشاه بنطاق مدينة الفردوس " أعمال تركيب الباكية المعدنية"وهو احد كبارى المشاه الجارى تنفيذها على طريق الواحات حيث يشمل الطريق عده كبارى منها ( كوبرى مشاه جامعه MSA، كوبرى مشاه سوق الجملة، كوبرى مشاه مدخل المقابر، كوبرى مشاه الفردوس) ويتم التنفيذ من خلال شركة المقاولون العرب بالإضافة إلى عدد من كباري المشاه المخطط تنفيذها ضمن مشروع ال BRT ، وشدد " النجار" على سرعة نهو الأعمال فى المواعيد المحددة والالتزام بأقصى درجات معايير الجوده.