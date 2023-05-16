المشدد لمتهمين بالتعدي على بائع واستعراض القوة بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر رئيس المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 2 متهمين بالتعدي علي بائع واستعراض القوة بدائرة قسم شرطة السلام .

والمتهمين في القضية هم ايمن . ج ،و جمعه . ا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما اسند اليهما كما امرت بوضع كل منهما تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات

صدر القرار، في القضية رقم ١٣٧٥٢ لسنة ۲۰٢٢ جنايات السلام أول ، قيام أيمن . ج 40 سنة مقيم في السلام أول، و جمعة . أ ۱۸سنة، إستعراض القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه رمضان م.س وذلك لإلحاق الأذى المادي والمعنوي به الانصياع لأوامرهم والاستجابة لما يكلف به جبرا وعلى إثر ذلك يتمكنا من سلب مبالغ مالية بالتعدي عليه بسلاح ابيضيين، وقد كان من شأن فعلهما إلقاء الرعب بنفسه و تكدير الأمن.

كما أحدثا بالمجني عليه جرحاً بأن كالا له ضربات من سلاحين أبيضين وقد إستقرت تلك الضربات بجسده فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي على إثرها نشأت عاهة مستديمة يستحيل برؤها، و أحرز كل منهما سلاحا أبيضاً " سنجة " دون مسوغ قانوني

وكان قسم شرطة السلام، القت القبض علي المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة