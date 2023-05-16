السجن 3 سنوات لمتهم يروج 7 أصناف مواد مخدرة ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 3 سنوات لمُدان بترويج 7 أصناف مواد مخدرة ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 15 من شهر أكتوبر عام 2022 بدائرة قسم الضواحي والمتهم فيها “ا.ا.ر” ويبلغ من العمر 31 عاما، حيث أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا لنبات الحشيش، والميثافيتامين، والكربوكسميد اندازول، والحشيش، والانفيتامين، والترامادول، والبنزو هيكسول.

حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمده 3 سنوات وتغريمه ومبلغ 10 الاف جنيها عما أسند اليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.