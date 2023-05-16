افتتاح مدرستين جديدتين احتفالا بالعيد القومي لمحافظة دمياط

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، افتتاحات مشروعات العيد القومى لمحافظة دمياط وذلك فى ثالث جولة ميدانية تجريها ،حيث جاءت جولة اليوم بمدينة ومركز فارسكور ورافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

واستهلت الجولة بافتتاح مدرسة العمدة طه بدوي الرسمية للغات بقرية شرباص، حيث تفقدت المدرسة المُنشأة حديثًا بتبرع من أحد الأهالي على مساحة ٢٥٠٠م٢ بعدد ٢٢ فصل دراسى لرياض الأطفال و المرحلتين الابتدائية والاعدادية ،وقاعات للانشطة ومعامل و فناء مجهز بمساحة خضراء وملعب كرة طائرة ، كما اطلعت على ما تم تنفيذه فى إطار المشروع لإنشاء صرح تعليمى كامل و مخطط انشاء مدرسة ثانوى لتغطية القرية والمناطق المحيطة.

وتسلمت محافظ دمياط درعًا تذكاريًا من المجتمع المدنى ،مشيدة بجهودهم لاقامة المدرسة ، كما وجهت الشكر لهم على هذا الدعم الكبير .

وعلى جانب آخر،افتتحت " المحافظ " أيضًا مدرسة شرباص الابتدائية الجديدة والتى تم انشاؤها مؤخرًا على مساحة ١٣٢٠ م٢ ، بعدد ١٦ فصل وقاعات ومعامل .

وقد اشادت " المحافظ " بالمستوى التنفيذى للمدرسة ، مؤكدة ان هناك جهود كبيرة تم تحقيقها بالفترة الأخيرة للنهوض بالعملية التعليمية وتطوير المنشآت وإنشاء عدد آخر بكافة المناطق الأمر الذى ساهم فى تخفيف الكثافة الطلابية بالفصول والنهوض بالمنظومة التعليمية وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاع التعليم بكافة فئاته لتخريج أجيال قوية قادرة على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

جاء ذلك بحضور على عبد الرؤوف مدير مديرية التربيةو التعليم والمهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الابنية التعليمية،حيث استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، افتتاحات مشروعات العيد القومى لمحافظة دمياط وذلك فى ثالث جولة ميدانية تجريها ،حيث جاءت جولة اليوم بمدينة ومركز فارسكور ورافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة بدمياط

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