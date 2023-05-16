صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالدولة الخميس المقبل

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر مايو الحالي للعاملين بالدولة بعد غد الخميس، كما سيتم صرف مرتبات يونيو المقبل اعتبارًا من يوم ١٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات بدءًا من يوم ٧ يونيو.

وقال طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.