انطلاق عرض "فندق العالمين" بمسرح نادي شباب طوخ

شهد مسرح نادي شباب طوخ، مساء أمس الاثنين، انطلاق أولى ليالي عرض "فندق العالمين" لفريق مسرح بيت ثقافة طوخ بالقليوبية، ويستمر حتى الأحد المقبل ٢١ مايو الحالي، ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.



تدور الأحداث حيث تشرق شمس وتأفل أخرى، وينتقل الصراع البشري بين المدير والخادمة، المنجم والطائش، الجميع في انتظار الكشف عن المصير، ومن أجوائه: "كيف لنا أن نحيا في دائرة الموت؟! وكيف للحياة أن تكون لغزا نعيشه ولا ندركه؟ نراه ولا نلمسه، نستكشف المجهول رغبة منا في الوصول لإجابة فإذا بالأسئلة لا حد لها؛ في فندق يقبع ساكنوه بين الحياة والموت".

العرض تأليف إيريك إيمانويل شميث، ديكور علم الدين، ملابس سمية دشتر، ألحان عصام السواح، أغاني مصطفى علوان، إضاءة أحمد أمين، إخراج شادي بحيري، بطولة: سامح هاشم، أحمد دشتر، هدير طارق، ودنيا عصام، ومارتينا تادروس ومحمود طوسون ومصطفى سابق.

"فندق العالمين" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

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