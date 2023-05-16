مرة واحدة سنويا.. رئيس حزب التحرير يطالب بتخصيص خطبة جمعة للحديث عن السياحة

أكد الدكتور ممدوح عبد الحكيم رئيس حزب التحرير، أهمية انشاء قناة سياحية للترويج المعالم السياحية خارج مصر وذلك قي ظل التطور الكبير الذي نشهده حاليا

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "احدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني" لمناقشة قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها»

ونوه إلى أهمية تعاون وزارة السياحه مع وزارتي الرياضة والتعليم لتوعية الشباب ودعمهم بالأنشطة، مطالبا بضرورة توجيه النظر للسياحة الإلكترونية في ظل تطور التكنولوجيا حول العالم.

وأكد أهمية تحديد خطبة من خطب الجمعة لمرة واحدة كل عام للحديث عن السياحة، خاصة أن الخطبة تكون بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.