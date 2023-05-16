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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

جابر طايع يطالب باستغلال مساجد آل البيت في الترويج السياحي

الشيخ جابر طايع،
الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني في الأوقاف سابقًا
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اقترح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني في الأوقاف سابقًا، استغلال مساجد آل البيت في الترويج السياحي بشكل منظم وكبير أكثر مما عليه في الوقت الحالي.
وقال خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء: بحكم عملي تأتينا طلبات لزيارة مساجد آل البيت مثل الحسين والسيدة زينب، ويكونوا أفرادًا من خارج مصر ولكن عددهم كبير جدًا.
وأضاف: علينا أن ننظمها سياحة دينية في مجموعات كبيرة وليس أفراد، وتتبناها شركات السياحة بشكل منظم.. وأن يكون هناك ممشى بين مساجد آل البيت وعدم مرور السيارات حرصًا على الأثر ومعرفة معالمه بشكل أكبر، حتى تدر عملة صعبة لمصر.
وتابع: لدينا مساجد كثيرة لآل البيت والجميع يحبها ويفضل زيارتها من دول العالم كافة.

الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني في الأوقاف سابق ا مساجد آل البيت الترويج السياحي بشكل منظم وكبير الحوار الوطني