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الثلاثاء 16 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إشادة دولية بمركز تدريب "شهداء الكتيبة ١٠٣" لتأهيل الشباب لسوق العمل

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استقبلت مديرية  القوى العاملة بمحافظة القاهرة وفدا من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي" giz  "، وذلك فى زيارة لمركز تدريب مهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة  ( الشرابية سابقا )، ومكتب تشغيل منطقه غرب مدينة نصر ، لبحث سبل التعاون فيما يخص تطوير عمليات التدريب المهنى وتعزيز الخدمات التى تقدمها تلك الجهات ، تحت إشراف الوزارة وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتعاون مع الشركاء الإجتماعيين والتنسيق مع الجهات المختلفة لدعم وتعزيز الجهود التى تقوم بها المديريات لخدمة الشباب والمواطنين .

وأشاد وفد الوكالة بقدرة مركز التدريب علي تحقيق الهدف من التدريب ، وإلحاق المتدربين بسوق العمل علي المهن التي تدربوا عليها، مقدمين الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على الجهد المبذول لإنجاح عمليات التدريب والتشغيل للشباب .

وأوضح احمد عزاز مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة فى تقريره للوزارة ، أن الزيارة بدأت بمناقشة كل الامور المتعلقة بالتدريب المهني وإعداد المتدربين والفئات المستهدفة بالتدريب ، وكذلك الخدمات التى تقدمها المديرية بشكل عام  ، وخطة التدريب المهنى ، ثم تفقد الوفد اقسام المركز والذي يضم ( قاعات الحاسب الالى ومعمل اللغات - وقسم الخياطة والتفصيل- وورش اللحام - والطاقة الشمسية ) وباقى الاقسام بالمركز .

وأضاف مدير المديرية أن الوفد التقى بمجموعة من المتدربين  لاستعراض أهمية التدريب بالنسبة لهم ، والذى ساهم فى تأهيلهم وإصقال مهاراتهم من اجل الحصول علي فرص عمل مناسبه لهم ، كما استكمل الوفد زيارته بتفقد مكتب تشغيل منطقة غرب مدينة نصر .

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