إشادة دولية بمركز تدريب "شهداء الكتيبة ١٠٣" لتأهيل الشباب لسوق العمل

استقبلت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة وفدا من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي" giz "، وذلك فى زيارة لمركز تدريب مهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة ( الشرابية سابقا )، ومكتب تشغيل منطقه غرب مدينة نصر ، لبحث سبل التعاون فيما يخص تطوير عمليات التدريب المهنى وتعزيز الخدمات التى تقدمها تلك الجهات ، تحت إشراف الوزارة وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتعاون مع الشركاء الإجتماعيين والتنسيق مع الجهات المختلفة لدعم وتعزيز الجهود التى تقوم بها المديريات لخدمة الشباب والمواطنين .

وأشاد وفد الوكالة بقدرة مركز التدريب علي تحقيق الهدف من التدريب ، وإلحاق المتدربين بسوق العمل علي المهن التي تدربوا عليها، مقدمين الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على الجهد المبذول لإنجاح عمليات التدريب والتشغيل للشباب .

وأوضح احمد عزاز مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة فى تقريره للوزارة ، أن الزيارة بدأت بمناقشة كل الامور المتعلقة بالتدريب المهني وإعداد المتدربين والفئات المستهدفة بالتدريب ، وكذلك الخدمات التى تقدمها المديرية بشكل عام ، وخطة التدريب المهنى ، ثم تفقد الوفد اقسام المركز والذي يضم ( قاعات الحاسب الالى ومعمل اللغات - وقسم الخياطة والتفصيل- وورش اللحام - والطاقة الشمسية ) وباقى الاقسام بالمركز .

وأضاف مدير المديرية أن الوفد التقى بمجموعة من المتدربين لاستعراض أهمية التدريب بالنسبة لهم ، والذى ساهم فى تأهيلهم وإصقال مهاراتهم من اجل الحصول علي فرص عمل مناسبه لهم ، كما استكمل الوفد زيارته بتفقد مكتب تشغيل منطقة غرب مدينة نصر .

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