رئيس جامعة عين شمس يصطحب السفير الصيني في جولة بمتحف الزعفران

اصطحب محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، معالي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة السفير لياو ليتشيانغ والوفد المرافق له،في جولة داخل متحف الزعفران والموجود بالحرم الرئيسي للجامعة .

جاء ذلك خلال زيارة وفد مستشفى جيانغسو الجامعي بجمهورية الصين الشعبية لجامعة عين شمس برئاسة ليو يون، مدير مستشفى جيانغسو ، وعضوية كل من بان ينبينغ نائب مدير الشؤون الطبية بمستشفى جيانغسو و د. وانغ شيوكين، مدير إدارة التعاون الدولي و د. شو زاكوان، مدير وكبير الأطباء بقسم الجراحة العامة، و لي شيانغ تشون نائب مدير مركز الكبد و ليو لي مدير قسم المناظير والجهاز الهضمي.

وخلال الجولة استمع السفير الصيني والوفد المرافق له لشرح تفصيلي حول جميع القطع الأثرية المعروضة بالمتحف والذي أنشئ لغرض تعليمي في الأساس وتم افتتاحه منذ أيام قلائل.

و أبدى الزائرين من جمهورية الصين الشعبية إعجابهم بالمتحف والذي يعكس جانباً من الحضارة المصرية العريقة ويضم قطع أثرية تجسد أكثر من فترة تاريخية من تاريخ مصر الحديث والمعاصر.