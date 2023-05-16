محافظ قنا يبحث مع وكيل وزارة الصحة موقف تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه اليوم الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتورة رانيا محمد الشهير مدير تنظيم الأسرة بالمديرية، وذلك لبحث متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بالارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية ، حيث يحظي هذا المشروع باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية، وذلك لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.

وأضاف الداودي أن قضية الزيادة السكانية تعد واحدة من أخطر القضايا التى تهدد مستقبل الوطن وتعوق نهضته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهى تلتهم كل محاولات التنمية التى تقوم بها الدولة، ولذلك فقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بخدمات تنظيم الأسرة، وتحسين خصائص السكان، حيث تم إطلاق العديد من مبادرات الصحة الإنجابية والتوعية بأضرار النمو السكانى السريع والتى كان لها دور هام فى زيادة أعداد المنتفعات من برامج تنظيم الأسرة فى محافظة قنا.

ومن جانبها ذكرت مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، أنه خلال الثلاث أشهر الماضية تم تنفيذ حملات تنشيطية و3 قوافل مكبرة و 176 زيارة للعيادات المتنقلة و تنفيذ عدد 274 زيارة للطبيب الزائر، لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة في المناطق النائية والمحرومة، وكذلك تم تدريب 50 طبيب و97 ممرضة و 55 مشرفة رائدات لتحسين جودة الخدمات المقدمة .