“الصحفيين” ترحب بالمشاركين بالدورة ٥٦ للشباب الأفارقة

رحّب جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، بالزملاء المشاركين في الدورة ٥٦ لشباب الصحفيين الأفارقة، الذي ينظّمه اتحاد الصحفيين الأفارقة.

وقال "عبدالرحيم" إن مصر ونقيب الصحفيين الأسبق عبدالمنعم الصاوي هو من أسس اتحاد الصحفيين الأفارقة؛ حيث كانت مصر أول من يُبادر في مثل هذه المناسبات، وسبق وأن شاركت مصر في الستينات في إنشاء اتحاد الصحفيين العرب.

وأضاف أن الصحافة الورقية تأثّرت بالتطوّر التكنولوجي الكبير الذي شهده العالم؛ حيث تراجعت أرقام التوزيع بصورة كبيرة.

وتابع: "أنا من أنصار الحفاظ على الصحافة الورقية، خاصة في مصر؛ لأن عُمرها أكثر من ٢٠٠ عام، الصحافة الورقية تحتاج إلى معالجة جديدة وابتكار جديد، لأن التراجع الذي حدث ليس سببه الرئيسي المنافسة مع الصحافة الإلكترونية، ولكن هو تراجع مهني، لأن الصحافة الورقية في الوقت الحالي تحاج إلى ما وراء الخبر، المادة الخام الخبرية أصبحت لا قيمة لها، ومعظم الصحافة الورقية اليومية تعتمد على الخبر، وبالتالي يحدث هذا التراجع"

ويضم الوفد ٢٥ صحفيًا من المشاركين بالدورة، منهم ٥ صحفيين مصريين، بالإضافة إلى سامية عباس أمين عام اتحاد الصحفيين الأفارقة.

وكانت قد انطلقت الدورة ٥٦ لشباب الصحفيين الأفارقة؛ حيث تضم ٢٥ صحفيًا يُمثلون دولهم، بينهم ٥ من الصحفيين المصريين.

وينظم اتحاد الصحفيين الأفريقيين، برئاسة محفوظ الأنصاري، بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، ونقابة الصحفيين.