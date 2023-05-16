على غرار فيلم بين السما والأرض.. الحماية المدنية تنقذ 10 فتيات تعطل بهن الأسانسير بطنطا| صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، قبل قليل من إنقاذ 10 فتيات في منطقة شارع الشيتي بمدينة طنطا بعد أن احتجزوا داخل مصعد كهربائي بعد أن تعطل بهم لأكثر من ساعتين.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالواقعة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بقوات الحماية المدنية ولم تتمكن شركة الصيانة الخاصة بالمصاعد الكهربائية من حل الأزمة نظرا لتواجدهم خارج مدينة طنطا.

وقامت قوات الحماية المدنية بعمل شق في جدار الحائط الخاص بالمصعد وتمكنت من إنقاذهم، وتم استدعاء أطباء للكشف الطبي عليهم نظرا لتعرضهم لحالة من الأعياء الشديدة داخل المصعد.

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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