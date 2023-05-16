نجم الزمالك السابق يطالب شيكابالا بالاعتزال بنهاية الموسم

وجه وائل القباني، مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نصيحة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض الحالي، طالبًا الأخير الاعتزال بنهاية الموسم الجاري.

وقال وائل القباني، في تصريحات تليفزيونية: «شيكابالا كان أفضل حاجة ليه، الاعتزال بعد تتويج الزمالك ببطولة الدوري في الموسم الماضي، هذا كان أفضل توقيت لاعتزال شيكابالا».

ووجه وائل القباني رسالة لشيكابالا، قائلًا: «الكورة مش عافية، كل واحد له سن وقدرة على العطاء، لذلك كان من الأفضل أن تعتزل في نهاية الماضي بعد التتويج بالدوري والكأس».

وتابع: «شيكابالا لن يكون قادرًا على العطاء في الموسم الجديد، هل نترك اللاعب كي يشارك ربع ساعة؟ كل الناس اعتزلت، وهذا لا يقلل من شيكابالا، هناك وقت لايكون لديك القدرة على العطاء».

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري، المقرر لها بعد غد الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري.