جامعة الفيوم : كلية الآلسن تنظم ندوتين حول الوعي البيئي ودور الشباب في إدارة الأزمات

شهدت الدكتور منار عبد المعز القائم بأعمال عميد كلية الآلسن بجامعة الفيوم، الندوتين التي نظمهما قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية برئاسة الدكتورة نجلاء سعد القائم بأعمال وكيل الكليه لشؤون خدمه المجتمع والتى حاضر خلالهما الدكتور أحمد رمضان المدرس بكلية الزراعة والدكتور اسلام صلاح المسؤول بمركز إدارة الأزمات بالجامعة وبحضور آمال عبد التواب مدير إدارة الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

,أكدت الدكتور منار عبد المعز علي أهمية الوعي البيئي وضرورة الحفاظ علي المكونات الطبيعية للبيئة والارتباط بها والسعي نحو الاستثمار الجيد لتلك الموارد وتنميتها وتطويرها.

وشددت على ضرورة الحفاظ علي النظافة العامة ودعت الجميع للتعاون مع أجل حماية البيئة من كافة الأضرار الراهنة.

من جانبها وجهت الدكتورة نجلاء سعد الطلاب بضرورة أن يكون لهم دور إيجابي في الحفاظ على البيئة بوصفهم النموذج المثقف في المجتمع.



وأشارت إلى أن هناك العديد من المشروعات الصغيرة التي تسهم في الحفاظ على البيئة كزراعة الأسطح الذى يعمل علي تنقية الهواء وتقليل الأعباء الاقتصادية للأفراد من خلال توفير بعض مصادر الغذاء.

وتناول الدكتور أحمد رمضان الحديث حول كيفية زراعة الأسطح والهدف منها حيث تستخدم في التجميل والإنتاج التجاري وتساعد بعض الأسر علي الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة.

وأوضح الشروط اللازمة لزراعة الأسطح وانواع البيئات الصالحة للزراعة كأن تكون قادرة على الاحتفاظ بالماء وصالحة للزراعة وجيدة التهوية وغير سامة، وعرض لنظم زراعة الأسطح المختلفة.

وتناول الدكتور إسلام صلاح الحديث حول دور الشباب في إدارة الأزمات وأوضح مفهوم الأزمة والفرق بين إدارة الازمات والإدارة بالأزمات والأسلوب العلمي لحلها وماهي الاستراتيجيات الحديثة في إدارة الأزمات المختلفة وكذلك ماهي المتطلبات التي يجب توافرها لنجاح عملية إدارة الازمة.

وتم تطبيق نموذج عملي على أزمة الغش في الامتحانات وكيفية التعامل معها بجانب عرض فيديوهات توضيح كيفية التعامل مع الأزمات المختلفة وتفاعل الطلاب والحاضرين من خلال الأسئلة والرد عليها.

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