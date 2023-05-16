رئيس اقتصادية "الشيوخ" يلتقي سفير أذربيجان

استقبل اليوم ،بمقر مجلس الشيوخ؛ الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس ورئيس مجموعة الصداقة المصرية الاذربيجانية الدكتور الخان بلوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة.

في بداية اللقاء رحب الدكتور "سرى الدين " بضيفة مشيداً بعمق العلاقات المصرية الأذربيجانية على مختلف الاصعدة مؤكداً ان هذه الزيارة تأتى فى إطار دعم وتطوير تلك العلاقات للوصول بها إلى أفضل مستوى ممكن سياسياً واقتصادياً وبرلمانياً