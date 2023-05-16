إنفوجراف| "الزراعة في كل مصر" .. أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ٩٣ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٩ وحتى ١٥ مايو الجاري.

وخلال هذا الاسبوع واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة متابعة عمليات توريد القمح بصومعة المطرية وبنكر السلام، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 6 طن و 743 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية واسماك مملحة ومدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع حيث تم تحصين 125 ألف و683 رأس من الماشية وكذلك تحصين عدد ٦٠٨٥ رأس من الماشية ضد مرض الجلد العقدي الولادات الحديثة، كما تم عقد 12 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار.

كما شارك مدير مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، في تفقد مجمع صوامع عرب العليقات بمدينة الخانكة، برفقة محافظ القليوبية، للاطمئنان على عملية توريد محصول القمح وانتظام سير العمل، كما تم أيضا افتتاح موسم حصاد القمح بكلية الزراعة بمشتهر، ونفيذ ندوه ارشاديه عن القطن بحضور عدد من المزارعين ومهندسي الإرشاد، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية متابعة انتظام عملية توريد القمح إلى الصوامع والشون، فضلا عن التيسير على المزراعين وموردي المحصول بمختلف الصوامع والشون والهناجر بنطاق المحافظة.

وأيضًا شاركت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية في اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة محافظة المنوفية، لمناقشة اعمال توريد وحصاد القمح، والتيسير على المزارعين، كما واصلت أيضا متابعة حصاد ودراس محصول القمح، والمرور على الزراعات بنواحي المحافظة، كما تم ازالة عدد (70) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، والمرور على (25) مركز تجميع البان و(51) محل اعلاف.

فيما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 20 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 119 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 10 طن و900 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 316 ألف و53 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و308 ألف و333 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الأولى للتحصين، فضلا عن تنظيم 880 ندوة وجولة إرشادية، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة استمرار حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز: كفر الدوار، وادى النطرون، أبو حمص.

وواصلت مديرية الزراعة بالنوبارية متابعة عملية الحصاد وتوريد القمح، والمرور على الحقول والصوامع، والتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لتأمين نقل وتوريد القمح الى الصوامع والبناكر المحددة، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة السويس رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وتفقد زراعات القمح، وعمليات الحصاد والتوريد، كما اعلنت مديرية الطب البيطري ، ضبط طن 299 كجم لحوم ودواجن واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال شهر ابريل، كما تم الانتهاء من تحصين 3238 راس ماشية ضد الامراض الوبائية خلال شهر ابريل.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد متابعة عمليات توريد القمح بصوامع وشون المحافظة بحضور محافظ بورسعيد، كذلك متابعة عمليات الحصاد ومتابعة الزراعات الصيفية، كما تم عقد اجتماع مع لجنة الوزارة لمتابعة الأسمدة و مناقشة نتائج التفتيش على الجمعيات الزراعية.

كما تم عقد ندوة إرشادية لتشجيع المزارعين علي زراعة القطن، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على الشون لمتابعة عمليات توريد القمح، بنواحي المحافظة، والتأكيد على التيسير على المزارعين، كذلك واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، المرور على جميع الوحدات البيطرية، للاطمئنان على سير العمل، وسبل تطوير الاداء، لتقديم أفضل خدمة للمربين.

وخلال هذا الأسبوع ايضا واصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، متابعة أعمال الحصاد والدراس لحقول القمح، وحث المزارعين على أهمية توريد القمح للمطاحن، كذلك تم متابعة ما تم زراعته من شتلات الزيتون بجامعة الملك سلمان، وتفقد مزرعة الجوجوبا ومشتل الزينة، والمرور على زراعات المانجو والعنب والنخيل، وعدد من المزارع.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم عدة مؤتمرات جماهيرية لحث المواطنين على توريد القمح بمراكز: سنورس وأبشواي وطامية، كما تم استقبال مدير معهد بحوث القطن للمرور على زراعات القطن بها والوقوف على وضع مساحات الإكثار بمركز اطسا، كذلك اصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط متابعة حصاد وتوريد محصول القمح بالصوامع والشون، كذلك المرور على زراعات القطن وقراءة المصائد بزمام مركز أسيوط، كما تم المرور على زراعات بنجر السكر، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، الانتهاء من تحصين 54 ألف و450 رأس ماشية خلال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

ويذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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