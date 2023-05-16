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الثلاثاء 16 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"القصير" و "الزملوط" يبحثان موقف عدد من المشروعات الزراعية بالوادي الجديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، سبل التعاون، ودعم عدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة، ودعم المزارعين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بوزارة الزراعة بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وبحث الجانبان خلال الجانبان أيضا، سبل دعم مشروع واحة الحرير، الذي يتم تنفيذه بالمحافظة لإنتاج الحرير الطبيعي من دود القز، كذلك التوسع في زراعات التوت بالمحافظة، للنهوض بهذا المشروع القومي الهام، وزيادة الإنتاج من الحرير الطبيعي.

كما بحثا أيضا دعم وتنمية المحطة البحثية بالوادي الجديد، بما يساهم في تحقيق تنمية زراعية شاملة في المحافظة،  فضلا عن الاهتمام بمشروعات الزراعة العضوية، كما بحثا أيضا  التوسع في إجراء التجارب لاستنباط أصناف جديدة من القمح، فضلا عن دعم التجارب الجيدة في هذا المجال.

واستعرض الجانبان أيضا خلال الاجتماع، سبل دعم وتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة النباتية بمحافظة الوادي الجديد.

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الحرير الطبيعي القمح مشروع واحة الحرير