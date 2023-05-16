ضبط طالب ومدرسين لتصويرهم ورقة امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالدقهلية

أكد هانى عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية و رئيس غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، أن غرفة العمليات رصدت اليوم 3 حالات غش وتصوير ورقه الأسئلة لامتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بعدد من المدارس من قبل طالب و 2 مدرسين وجرى استبعادهم واحالتهم للشئون القانونية.

وأضاف عنتر في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء أنه جرى ضبط الطالب"م .أ"، بلجنة مدرسة عمر بن الخطاب بكفر سنجاب، ومدرسة الشهيد على كامل بقرية برمبال مركز منية النصر من المدرس"م.صة"، والمدرس "م .م "وتم استبعادهم وتحويل المخالفه للشئون القانونية لاتخاذ كافه الإجراءات القانونية.

وأوضح عنتر أن غرفة العمليات لم يرد إليها اى شكاوى بشأن الامتحان وجرى مراجعته فنيًا من قبل لجنه محايدة من المعلمين وأثبتت عدم وجود أخطاء لغوية او فنية والورقة مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وأشار رئيس غرفة العمليات المركزية الى إنتظام حضور ٩٩%من طلاب الشهادة الإعدادية عام للامتحان، و٩٣% حضور طلاب الشهادة الاعدادية المهنية باللجان ووصول أوراق الأسئلة لمقار اللجان فى الموعد المحدد.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية قد ادوا اليوم الثلاثاء الامتحان بمادتي الهندسة والتربية الفنية على فترتين.

وانطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية السبت الماضي داخل ٥٨٣ لجنة، بمدارس المحافظة وباشراف 17 ادارة تعليمية.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات بالشهادة الاعدادية هذا العام مايزيد عن ١٢٥ الف ٥٠٩ طالب وطالبة علي مستوي مدارس التعليم الاساسي والمهنى بالدقهلية.