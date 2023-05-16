تعليم البحيرة: لم نرصد أي شكاوى بامتحانات مادتي الهندسة والتربية الفنية للشهادة الإعدادية

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن امتحانات اليوم الثالث للشهادة الإعدادية التي أدى الطلاب امتحاناتهم فى مادة الهندسة والتربية الفنية، عقدت وسط حالة من الهدوء ودون أي مشاكل تؤثر على إنتظام سير الإمتحانات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 121ألف و487 طالب وطالبة يؤدون الإمتحانات بـ 668 لجنة بالإضافة إلى 1630طالب وطالبة بالإعدادية المهنية داخل 18 إدارة تعليمية، وكذا 39 طالب وطالبة من طلاب التربية الخاصة الشهادة الإعدادية (للصم وضعاف السمع) داخل أربع لجان بإدارات (شبراخيت - إيتاي البارود - كفر الدوار - دمنهور) و15 طالب من المكفوفين داخل لجنة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور.

وأوضح وكيل الوزارة، إستمرار إمتحانات صفوف النقل بمرحلة الثانوى العام والتى انطلقت الاسبوع الماضى حيث أدى 39331 بالصف الأول الثانوي إمتحانهم اليوم فى مادة الجغرافيا وأدى 34276 طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى امتحانهم فى مادة اللغة الثانية وأكد أن طلبة وطالبات الصف الاول والثانى الثانوي قد تمكنوا من الدخول على المنصة الالكترونيه لأداء امتحاناتهم اليوم بنسبة بلغت 100% ولم يتم رصد أي مخالفات أو معوقات.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على إستمرار رفع درجة الإستعداد بكافة اللجان والعمل على تحقيق الانضباط داخل اللجان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب، والتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة على الفور، في إطار متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية للعام الحالي 2022 /2023 م فى يومها الثالث على التوالي، والتي تستمر حتى يوم 20 مايو الجاري، وكذا متابعة امتحانات النقل لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي.

كما شددت عى ضرورة إتخاذ أقصى درجات الحماية للطلاب، وتوفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، وإتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بالإلتزام بكافة القواعد والإجراءات المنظمة لسير الإمتحانات، ومنع دخول أجهزة التليفون المحمول والأدوات الممنوع تداولها داخل اللجان، كما طالبت الطلاب بالتأني والتركيز والجد والإجتهاد، متمنيةً لهم ولجميع أبنائنا الطلاب التفوق والنجاح.