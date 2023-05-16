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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات السودان إلى 822 شخصًا

اشتباكات السودان
اشتباكات السودان
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ارتفعت أعداد ضحايا الاشتباكات السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 822 شخصًا بين مدنيين وعسكريين، طبقًا لما أعلنته نقابة أطباء السودان.

وكشف بيان صادر عن النقابة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الضحايا ارتفع بسبب استمرار الاشتباكات العسكرية المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع، في ظل فشل جهود التهدئة بين الطرفين.

وأضاف البيان أن استمرار تلك الاشتباكات تسبب في وقوع الضحايا، ومن المتوقع أن يستمر سقوط ضحايا جراء تلك الاشتباكات إذا لم يتم التدخل لحل الأزمة بشكل سلمي.

وأشارت نقابة الأطباء السودانية إلى أن عدد المصابين بلغ حتى الان 3215.

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