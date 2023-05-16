تحرك برلماني بشأن حريق معرض شباب مصر ببني سويف

طالب النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بسرعة التحقيق في حريق معرض شباب مصر بمدينة بنى سويف للوقوف على أسباب الحريق ومحاسبة المتسبب في ذلك، مؤكدا أن هذا المعرض هو مصدر رزق للكثير من العمال وأيضا الشباب الذي يستحق منا كل الاحترام والتقدير على تنظيم وإقامة هذا المعرض.

وأردف مهني أن احتراق معرض الشباب ببني سويف سبب أزمة حقيقة لدى الشباب مما يستتبع معه تضافر أجهزة الدولة لتعويض هؤلاء الشباب، لاسيما وأن هذا المعرض هو مصدر زق لهم بما يشمله من منتجات معروضة وجهد وتعب لاقامة هذا المعرض، والذي أدى الحريق الى احتراق كافة المعروض.

وناشد أحمد مهني، عضو مجلس النواب، وزيرة التضامن لسرعة صرف تعويضات سريعة للمتضررين مراعاة لظروف الشباب وكتعويض بسيط لهم عما أصابهم من خسائر.