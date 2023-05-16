مران الزمالك.. أوسوريو يركز على الجمل التكتيكية استعدادا لأسوان

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الفقرة الخططية التي قادها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

عقب ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاثة فرق، وأقيمت تقسيمة فنية بين فريقين بالتبادل مع الفريق الثالث بحيث يستمر الفائز داخل الملعب .

وقام أوسوريو ومعه مدحت عبد الهادي المدرب العام بمنح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر أثناء التقسيمة وتوجيههم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري، المقرر لها بعد غد الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع بجول الترتيب، بعد تلقى 7 هزائم والتعادل فى 7 آخرين، وتحقيق 12 انتصارا، قبل 8 جولات من إسدال الستار على المسابقة ويبتعد بفارق 7 نقاط وبمباراة أقل عن فيوتشر صاحب المركز الثانى برصيد 50 نقطة، فيما يأتى بيراميدز ثالثا برصيد 49 نقطة، وينفرد الأهلى بالصدارة برصيد 53 نقطة وبفارق 5 مباريات أقل عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.