غدا.. حفل توقيع المجموعة القصصية «جوارب عميد الأدب» لأحمد كامل بالقنصلية

تنظم دار الشروق حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية «جوارب عميد الأدب» للكاتب أحمد كامل، وذلك غدًا الأربعاء الموافق 17 مايو الجاري، في تمام الساعة 7 مساء، بمبنى القنصلية في وسط البلد.

وتناقش المجموعة كل من الروائية نورا ناجي والناقدة آية طنطاوي.

من أجواء المجموعة «أسطى وصبيّ ومهنة» في غالبية قصص هذه المجموعة. ثمَّة مهنة متوارثة من جيل إلى آخر، ثمة حِرفة واحدة تنتقل من والد إلى ابن، أحيانًا بشكل يُشبه التورُّط. وعبر انتقال تلك المهن من زمن إلى زمن مُغاير، تبزغ الفوارق والتناقضات بين الآباء والأبناء.

«أبي! أهذا أبي؟! وهل تدري ما أبي؟! الأسطى الكبير في البلدة، بنَّاء قوارب بريمو. بمفرده وخلال شهر، بإمكانه إنجاز قارب يتطلب أربعة رجال ومثلهم من الشهور. أينما يمشي وراءه صبيانه؛ فراشات حول عزيز ضوء. زفَّة أينما راح وزفَّة متى حلَّ. ما في البحر نقطة إلا ووطأتها صنعتُه».



أحمد كامل هو كاتب وروائي مصري. مواليد 1981. صدرت له مجموعتان شعريتان وروايتان: العهد القديم 2016، وجبل المجازات 2018، والتي حازت على جائزة الأديب يحيى حقي في دورتها الأولى عام 2021.