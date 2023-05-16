داليا عبد الرحيم: "سيذكر التاريخ أننا شاركنا في الحوار الوطني لنصنع المستقبل"

أعربت داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير مؤسسة البوابة نيوز، عن سعادتها بالمشاركة في الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، قائلة: "سيذكر التاريخ أننا جلسنا في هذه الجلسة لنصنع مستقبلا جديدا لأجيال جديد، وأن هذه الجلسة شارك فيها جمع كبير من الشباب وهو شيء إيجابي يحسب للحوار الوطني".

وقالت "داليا" في كلمتها في الجلسة النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، إن الفقر والحرمان يمثلان خطرًا على السلام والاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني، حيث ينتج الفقر بيئة خصبة لنمو العديد من أشكال الانحراف والتطرف.

وأوضحت، أن الفقر هنا يقصد به عدم القدرة على تدبير الغذاء اللازم أو عدم توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفرد والأسرة وتتمثل الاحتياجات في الطعام والملبس والمسكن وخدمات التعليم والصحة والمواصلات.