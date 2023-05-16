الدفاع الروسية: تمكنا من إصابة منظومة "باتريوت" الأمريكية في أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أنها تمكنت من إصابة منظومة "باتريوت"المضادة الأمريكية الصنع في العاصمة الأوكرانية كييف، بواسطة أحد الصواريخ الروسية من طراز "كينجال" التي تعد من الأسلحة الباليستية "فرط الصوتية ".

وأوضحت الوزارة ـ في بيان أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الثلاثاء) ـ إن "صاروخ كينجال التي تفوق سرعته سرعة الصوت أصاب بضربة عالية الدقة، منظومة باتريوت الصاروخية الأمريكية المضادة للصواريخ في مدينة كييف".

كان مصدر في وزارة الدفاع الروسية قد نفى في وقت سابق المزاعم حول أن منظومة "باتريوت" الأمريكية، تمكنت من إسقاط صاروخ "كينجال" الروسي فرط الصوتي، مؤكدا أن خصائصه التقنية تنفي هذا الادعاء.

يأتي هذا بعد أن صرح رئيس الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، باتريك رايدر بأن أوكرانيا أسقطت صاروخا روسيا من طراز "كينجال" بمساعدة نظام الدفاع الصاروخي باتريوت، الذي تم نقله مؤخرا إليها.